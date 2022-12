Marvin Suckut moderiert Poetry Slam in Göggingen

Vor 15 Jahren ging es los. Die Linde in Göggingen gehörte zu den erster im Landkreis Sigmaringen und Umgebung die Poetry Slams organisiert hat. Am Dienstag, 27. Dezember, ist es wieder so weit. Dann findet das „No Stress Poetry Slam“, das jüngere und ältere verbindet, wieder in der Linde in Göggingen statt. Dieses Jahr freuen sich die Veranstalter auf die Moderation von Marvin Suckut. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr und Beginn ist um 19:30 Uhr. Wer sich einen Sitzplatz reservieren möchte, kann das per WhatsApp unter der Telefonnummer 0173/3113302 tun.

Bisher haben sich folgende Teilnehmer angeneldet: Nik Salsflausen (Esslingen), Lena Stokoff (Tübingen), Marius Loy (Esslingen), Tonia Krupinski (Tübingen), Kai Bosch (Fürth), Anni Niederer (Ravensburg) und Marcel Siedersberger (Sigmaringen).

Moderator Marvin Suckut bagann seine Karriere als Autor in Stuttgart bei den Baden-Württembergischen U20 Meisterschaften im Poetry Slam, welche er gewann. Seit 2010 lebt und arbeitet er in Konstanz, von wo aus er eigene Literaturveranstaltungen rund um den Bodensee organisiert und moderiert. 2012 erschien sein erstes Buch „Ich kann ja sonst nichts.“ im Tinx-Verlag. Im Laufe der letzten Jahre hat er über 500 Poetry Slams für sich entschieden. Er wurde 2013 und 2014 Baden-Württembergischer Vize-Meister und stand 2016 im Finale der deutschsprachigen Meisterschaften in Stuttgart. 2015 organisierte er die Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften im Poetry Slam in Konstanz und Singen. Er gibt regelmäßig Workshops an Schulen und anderen Institutionen zum Thema Rhetorik, Poetry Slam und Kreatives Schreiben und Performance.