Gögginger Unternehmen Optigrün unterstützt mit dem Geld Projekte aus der Region

Weihnachtsgeschenke können die Kunden der Firma Optigrün aus Göggingen nicht erwarten. Stattdessen tut das Unternehmen etwas für den guten Zweck und spendet über 20 000 Euro an soziale Einrichtungen und Bedürftige. Darüber informiert die Firma, die Architekten und Bauherren über die Varianten der Dach- und Bauwerksbegrünung berät und Produkte- und Systemlösungen rund um die Gebäudebegrünung entwickelt und betreibt, in einer Pressemitteilung.

So konnten die Mitarbeiter Vorschläge einreichen, wohin die Spendengelder fließen sollten. „Wir wollen nicht an anonyme Hilfsorganisationen spenden. Stattdessen bevorzugen wir Projekte, die wir persönlich kennen und bei denen wir sehen, wie unsere Spendengelder verwendet werden“, so Optigrün-Vorstand Uwe Harzmann.

Zu den diesjährigen Spendenempfängern in der Region gehören unter anderem das Palliativnetzwerk Sigmaringen und die Jugend- und Behindertenhilfe Mariaberg. Ein weiterer Spendenscheck ging an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen.

Da besonders kulturelle Einrichtungen unter den Folgen der Corona-Pandemie zu leiden haben, profitieren auch hier Vereine aus der Region von dem Geld, darunter die Gesellschaft für Kunst und Kultur.

Über einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro freuen durfte sich auch wie in den vergangenen Jahren der Verein Mariphil, der auf den Philippinen ein Kinderdorf betreibt. Dort kümmern sich Vereinsmitglieder und Freiwillige um Waisen und vernachlässigte Kinder, die in ihren Familien Opfer von Gewalt, Misshandlung und sexuellem Missbrauch wurden. Aufgrund der aktuellen Situation musste die persönliche Scheck-Übergabe in diesem Jahr leider entfallen.