Einen Tag lang Rennluft schnuppern

Das Rallye-Racing-Team-Scheer hat auch in diesem Jahr einen Motocross-Schnuppertag innerhalb des Ferienprogramms der Gemeinde Krauchenwies veranstaltet. Das teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. 26 Kinder zwischen fünf und 14 Jahren nahmen daran teil.

Die Kinder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, die einen Einblick in die Technik warfen und dann mit Kleinkrafträdern unter Anleitung der Vereinsfahrer ihr Können zeigten. Zum Abschluss konnte jeder noch eine Runde mit dem Renn-Taxi über die gesamte Motocross-Strecke drehen, so der Verein. Aufgrund der Nachfrage überlegt das RRT-Scheer im Oktober einen weiteren Schnuppertag zu realisieren.

Zudem haben 26 Kinder und Jugendliche an drei Tagen auch an einem Jugendlager des RR-Teams teilgenommen. Gestartet wurde um 7.30 Uhr mit organisatorischen Themen und der technischen Abnahme der Motorräder. Die Trainer Harry Näpflin (Schweiz), Jens Voss, Steffen Leopold sowie Michael Litz, teilten die Teilnehmer in Gruppen auf. Daraufhin wurden die Jugendlichen unter Anleitung der Trainer in den einzelnen Sektionen trainiert.

Unterschiedliche Inhalte wie Starts, Anliegerfahren, Gleichgewichtsübungen auf dem Motorrad sowie Springen über Tables und den Step up wurden besprochen und ausgeführt. Am Ende des dritten Tages zeigten die Teilnehmer im abschließenden freien Training ihren Eltern das Erlernte. Als Erinnerung gab es ein T-Shirt für alle Teilnehmer; das war durch Sponsoren möglich, informiert der Verein.