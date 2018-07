Fritz und Erika Meiser feiern goldene Hochzeit

Neustädtlein (ij) - Das Unternehmerehepaar Fritz und Erika Meiser aus Fichtenau-Neustädtlein kann heute das Fest der Goldenen Hochzeit feiern. Das Paar hat heute, auf den Tag genau, vor 50 Jahren geheiratet.

Meiser, ein gelernter Metzger, begann seine berufliche Karriere mit dem Betrieb von gleich drei kleinen Unternehmen. Gemeinsam mit seinen Eltern führte er einen Gemischtwarenladen, eine Landwirtschaft und das Gasthaus „Rose“.

1968 baute Meiser dann gemeinsam mit seiner Frau Erika, die er ein Jahr zuvor kennengelernt hatte, das Gasthaus der Familie aus. Zwei Söhne wurden eboren. Die Landwirtschaft wurde aufgegeben.

1980 wurde die Tanzmetropole Neustädtlein in Betrieb genommen. 2003 erweiterten Meisers den Betrieb und bauten zusätzlich das 4-Sterne-Superior Wellness- und Tagungshotel Vital-Hotel Meiser in Neustädtlein. Damit stieg das Familienunternehmen zum größten Arbeitgeber in Fichtenau auf.

Aktuell läuft bereits das nächste Großprojekt der Familie. Mitte Mai war Grundsteinlegung für ein weiteres Vier-Sterne-Hotel in Dinkelsbühl. 150 Zimmer und Suiten sowie elf Tagungs- und Veranstaltungsräume werden hier ab