24 Folk Strings gastiert in der Hammermühle

Hammermühle (ij) - Von sattem Grün und viel Wasser umgeben, wird die Hammermühle in Fichtenau am kommenden Samstag, 9. Juni, um 20 Uhr vermutlich vollends zu Kleinirland, wenn die Band „24 Folk Strings“ sich hier ein Stelldichein gibt. Die Band hat neben Fiddle, Whistle, Gitarre und Mandoline ein breites Repertoire an traditionellen Trink- und Liebesliedern im Gepäck. Im Programm finden sich auch New Folk-Songs aktueller Gruppen. (ij)

Um Reservierung unter 0160 / 94714307 wird gebeten.(info@lebensraum-hammermühle.de)