Überholen zieht Unfall mit mehreren Verletzten nach sich

Unachtsamkeit beim Überholen hat am Sonntagnachmittag auf dem Gebiet der Gemeinde Fichtenau zu einem Unfall mit mehreren Verletzten geführt.

Am Sonntag um 14.45 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug die L 1070 von Wildenstein in Richtung Bergbronn. Am Ortsende von Wildenstein setzte die 20-Jährige zum Überholen einer vierköpfigen Fahrradgruppe an. Kurz nach dem Ausscheren kam der Fahrerin ein Fahrzeug entgegen. Dessen 44-jähriger Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Auto der 20-Jährigen zu verhindern. Ein nachfolgender 18-jähriger Lenker eines Kleinwagens erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto des 44-Jährigen auf. Der Fahrer sowie drei Mitfahrer in dem Kleinwagen im Alter von 22, 13 und vier Jahren wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt und mussten per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro.