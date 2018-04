Zwei Unfälle auf derselben Strecke

Zwei Motorradfahrer haben am Freitagnachmittag Unfälle verursacht, bei denen alle vier Beteiligten in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Kurios dabei war, dass die Unfälle sich binnen 90 Minuten auf derselben Straße mit identischem Unfallhergang ereigneten.

Der erste Unfall ereignete sich auf der Strecke der L 1165 zwischen Essingen und Lauterburg. Ein 43-jähriger Motorradfahrer fuhr in Richtung Lauterburg, als er am Scheitelpunkt einer Rechtskurve hinter einem Lastwagen fahrend nach links ausscherte, um die Strecke zu überschauen. Dabei geriet er zu weit auf die Gegenfahrbahn und schrammte an einem entgegengekommenen Auto vorbei. Die 63-jährige Autofahrerin hatte keine Chance, auszuweichen.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer am linken Bein verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden und sie mussten abgeschleppt werden. Die Schadensumme wurde auf 25 000 Euro beziffert.

Die aufnehmenden Verkehrspolizisten waren mit der Unfallaufnahme noch nicht fertig, als sich gegen 14.50 Uhr der nächste Motorradunfall ereignete. Dieses Mal wollte zwischen Lauterburg und Bartholomä ein 19-Jähriger einen vorausfahrenden Lastwagen überholen. Auch er scherte hierzu nach links aus und streifte dabei einen entgegenkommenden Wagen.

Die Rettungskräfte mussten auch bei dieser Karambolage den Motorradfahrer und die 33-jährige Autofahrerin zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser bringen. Der Schaden an den Fahrzeugen betrug 2000 Euro.