Zum letzten Mal Bücher- und Spielespenden abgeben

An den Montagen, 30. April und 7. Mai, können jeweils um 20 Uhr zum letzten Mal relativ aktuelle Romane, Kinderbücher und Spiele im Foyer des evangelischen Gemeindehauses abgestellt werden. Die Bücher sollen in kleinen transportablen Gebinden verpackt werden. Aus organisatorischen Gründen ist danach das laufende Abstellen von Büchern nicht mehr möglich. Bücher- und Spielespenden können in Zukunft nur noch an vorher angekündigten Sammelterminen abgegeben werden.