Wolfgang Frey und TSV trennen sich

Wolfgang Frey ist nicht mehr Trainer beim Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen. Dies teilt der Verein mit. Nach vier äußerst erfolgreichen Jahren gehen beide „in beiderseitigem Einvernehmen“ ab sofort getrennte Wege. Der bisherige Co-Trainer Marcus Golla wird die Mannschaft beim Heimspiel am Samstag gegen den FSV Bissingen als Interimslösung betreuen.

1408 Tage genau war Wolfgang Frey Trainer beim TSV Essingen bis gestern Nachmittag, als Frey die Essinger Verantwortlichen über seinem Rücktritt vom Traineramt unterrichtete. Keine Rolle bei der Entscheidung spielte dabei der Tabellenplatz nach sechs Spieltagen. Über die letztlich ausschlaggebenden Gründe vereinbarten beide Seiten stillschweigen. „Wir sind Wolle für seine Arbeit in den letzten Jahren sehr dankbar. Wir haben ihm sehr viel zu verdanken“, sagten die Essinger-Verantwortlichen. Frey übernahm die Essinger auf einem Mittelfeldplatz in der Bezirksliga und führte sie bis in die Verbandsliga. Im Spiel gegen den FSV Bissingen am Samstag wird nun der bisherige Co-Trainer Marcus Golla erst einmal kommissarisch die Verantwortung an der Linie übernehmen.