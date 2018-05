Wohnmobil von Autohaus gestohlen

Vom Hof eines Autohauses in der Margarete-Steiff-Straße ist ein Wohnmobil mit einem Zeitwert von rund 45 000 Euro gestohlen worden. Der Diebstahl konnte erst über eine Woche später bei der Polizei angezeigt werden, weil das Fehlen des Fahrzeugs erst so viel später bemerkt worden war. Bei dem Fahrzeuge handelt es sich um einen Fiat Ducato mit Dethleffs-Aufbau, an dem zum Tatzeitpunkt keine Kennzeichen angebracht waren. Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Feststellungen fuhr das Fahrzeug am Donnerstagabend, 26. April, gegen 22.45 Uhr vom Hof.

Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter Telefon 07361 / 5800 mit der Kriminalpolizei Aalen in Verbindung zu setzen.