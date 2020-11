Vorrang missachtet: 35-Jähriger schwer verletzt

Am Freitag, gegen 15.35 Uhr, wollte ein 35-jähriger Autofahrer an der Einmündung der Margarete-Steiff-Straße in die Ferdinand-Porsche-Straße nach links abbiegen, um auf der Margartete-Steiff-Straße weiter zu fahren. Dabei übersah er einen entgegen kommenden Wagen eines 23-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision wurde das Auto des 35-Jährigen auf einen stehenden weiteren Pkw geschoben. Der 35-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 15000 Euro.