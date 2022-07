VfR gewinnt ersten Test der Saison klar mit 9:0

TV Heuchlingen: Beisswenger (46. Turan) – Bähr (46. Erger), Jäkel (87. Österle), J. Dollinger (87. Ocker), L. Wiedmann (46. Gara), L. Wöller (46. J. Wöller), Graf (65. Dobler), N. Waidmann (87. Joao), Köhnlein, T. Wiedmann (65. L. Dollinger), Bäuml (59. Krötz) VfR Aalen: Witte – Cesen, Odabas (46. Just), Schmidt (46. Bagci), Szabo (46. Heckmann), Maiella (46. Portella), Meien, Müller (46. Seitz), Volz (46. Schaupp), Wächter, Bux (46. Kundruweit) Tore: 0:1 Bux (22.), 0:2 Müller (34,), 0:3 Wächter (36.), 0:4 Odabas (38.), 0:5, 0:6, 0:7 Seitz (56, 65., 75.), 0:8 Cesen (79.), 0:9 Meien (84.)

Im Rahmen des 100-jährigen Bestehens hat der TV Heuchlingen gegen Regionalligist VfR Aalen randürfen. Nach 90 Minuten gewinnt der Favorit das erste Vorbereitungsspiel der neuen Saison klar mit 9:0 gegen einen kämpfenden TV Heuchlingen in der Leintalarena.

Beim Wegfest XXL des TV Heuchlingen sahen die vielen Zuschauer zunächst eine gastgebende Elf, die sich vehement gegen den Sturmlauf des fünf Klassen höher spielenden Regionalligisten wehrte. Nach einer halben Stunde führte die Mannschaft des neuen VfR-Coachs Tobias Cramer denn auch nur mit 1:0.

„Wir waren bis zu diesem Zeitpunkt nicht konsequent, es hat einfach der finale Pass gefehlt. Aber es ist auch nicht verwunderlich, da die Mannschaft neu zusammengestellt ist und sich erst finden und einspielen muss. Am Ende bin doch sehr zufrieden, mit dem, was wir gezeigt haben“, so Cramer.

Seinem Pendant auf Heuchlinger Seite, Manuel Sannwald, sah man die Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben: „Erst nach dem 0:2 in der 34. Minute ist es für uns schwieriger geworden, dagegenzuhalten. Die erste halbe Stunde ist mein Team sehr kompakt und gut gestanden. Am Ende ist es nicht zweistellig geworden, und ich bin auf jeden einzelnen Spieler stolz. Wir haben gezeigt, dass wir eine Gemeinschaft sind.“ Der TV Heuchlingen hatte in seiner guten Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten.

In der 24. Minute ging Tim Wiedmanns Schuss nach einem Konter knapp über das VfR-Tor. Und nur Sekunden später wurde der Schuss von Nico Waidmann von der aufmerksamen VfR-Abwehr geblockt. „Wenigstens eine Torchance möchte ich gegen Aalen bekommen“, hatte sich Waidmann noch vor der Partie gewünscht.

Das 2:0 war der Dosenöffner für den Regionalligisten, der innerhalb von vier Minuten auf 4:0 erhöhte und mit einer standesgemäßen Führung in die Pause ging. Mit Wiederanpfiff brachte Cramer gleich sieben neue Kräfte. Auch beim TV Heuchlingen wurde munter gewechselt, um allen die Möglichkeit zu geben, einmal gegen den VfR spielen zu dürfen.

Mit dem 0:9 waren am Ende alle glücklich, auch Chris Jäkel vom TVH: „Es war ein Erlebnis, gegen so eine Mannschaft anzutreten.“