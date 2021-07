Verpuffung setzt Blausäure frei

Vorsorglich sind eine 70-Jährige und ihr 80 Jahre alter Ehemann am Mittwochmorgen von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht worden, nachdem es in ihrer Wohnung in Essingen zu einer Verpuffung gekommen war, bei welcher offenbar Blausäure freigesetzt wurde. Die Frau hatte einen Inhalator ausgekocht, der hierbei „verkochte“. Der im Inhalator enthaltene Kunststoff verpuffte dabei, wobei laut Einschätzung der Feuerwehr die Blausäure entweichen konnte. Die Wohnung des Paares wurde ordentlich durchgelüftet, so dass keine Gefahr für die Bewohner mehr ausgeht.