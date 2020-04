Unbekannte machen sich an BIke zu schaffen

Unbekannte haben sich am Samstagnacht zwischen 3.55 und 7.50 Uhr in Essingen (Lindensteige) an einem Motorrad der Marke Husquarna FE zu schaffen gemacht. Der Wert des Motorrades beträgt etwa 12 000 Euro.

Der Eigentümer des Motorrades erkannte in der Nacht Personen, die an seinem Motorrad hantierten, diese flüchteten jedoch. Der Eigentümer stellte daraufhin sein Motorrad wieder zurück und baute die Batterie aus. Als er gegen 7.50 Uhr nach seinem Motorrad sah, stellte er fest, dass es fehlte. Der Eigentümer fand sein Motorrad mit Beschädigungen gegen 12 Uhr zwischen Essingen und Dauerwang etwa zwei Kilometer vom Wohnort entfernt wieder auf. Die Diebe hatten dieses offensichtlich dorthin geschoben.