TSV vor Duell: Böse Erinnerungen werden wach

Wenn Fußball-Verbandsligist TSV Essingen an den FC Wangen denkt, dann sind das keine guten Erinnerungen: Die Wangener waren es in der Hinrunde, die es nach einer langen Essinger Siegesserie schafften, den TSV mit 2:1 zu schlagen. Nun tritt der FCW an diesem Samstag (14 Uhr) im Schönbrunnenstadion an.

Mit einem 2:0 gegen Sindelfingen und einem 1:1 beim VfL Pfullingen ist Simon Köpf als neuer Übungsleiter der Essinger in seine Aufgabe gestartet. Nach dem 1:1, was Köpf als leistungsgerecht einordnete, ärgerte sich der TSV-Coach dennoch: „Wir haben eine wirklich gute erste Halbzeit gespielt und hatten alles im Griff. In der zweiten Halbzeit dann aber ist irgendwie der Faden gerissen und der Gegentreffer war sicherlich vermeidbar.“

Vor den eigenen Zuschauern möchte man im Heimspiel wieder die Fäden in den Händen halten, dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Die Wangener rangieren derzeit auf dem 13. Rang, einen Platz vor der roten Zone, 30 Zähler wurden gesammelt.

Im Vergleich zu den weiteren Mannschaften, die im unteren Bereich zu finden sind, fällt auf: Mit nur 38 Gegentreffern zeigen die Wangener, dass sie nur schwerlich zu überwinden sind, es ist im Tabellenkeller der mit Abstand beste Wert und es sind tatsächlich nur sechs Gegentreffer mehr, als Essingen bislang kassiert hat. Es gilt also für den TSV, gescheite Lösungen in der Offensive zu finden. „Wangen ist eine sehr stabile Mannschaft, tritt also sehr kompakt und vor allem als Team auf. Dazu lässt sich der FVW nicht von Rückschlägen beirren, sondern spielt stets seinen Stiefel weiter runter. Da werden wir schon sehr gefordert werden“, blickt Köpf auf den Samstag voraus

Personell muss diesmal etwas improvisiert werden. Top-Torschütze Niklas Weißenberger wird mit einer Gelb-Roten Karte (Gegen Pfullingen sah er seinen ersten Platzverweis überhaupt bei den Aktiven, wie er hinterher ungläubig feststellte) fehlen.

Dazu fällt Yamoussa Camara noch einmal wegen seiner Risswunde am Schienbein aus. Patrick Funk ist zwar wieder langsam ins Training eingestiegen, ein Einsatz ist wegen seiner Blessur am Hüftbeuger allerdings noch ungewiss. Ebenso der Einsatz von Steffen Lang, der über Knieprobleme klagt. Dennoch geht der TSV aus Essingen durchaus optimistisch in diese Partie, möchte er doch seinen zweiten Dreier in Serie daheim einfahren.