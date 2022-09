TSV Essingen verliert beim neuen Spitzenreiter

Der TSV Essingen hat beim neuen Verbandsliga-Spitzenreiter Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 0:2 verloren.

Die erste Chance der Partie hatten die Hausherren, als Capar nach einem Essinger Ballverlust im Zentrum an den Ball kam. Sein Schuss aus 20 Metern ging jedoch über das Tor. Danach übernahm Essingen immer mehr die Kontrolle und kam auch zu der ein oder anderen guten Torchance. In der 11. Minute hatte Groiß nach Zuspiel von Kilic eine gute Möglichkeit, schoss jedoch knapp vorbei und in der 29. Minute kam Auracher nach einem Eckball aus aussichtsreicher Position zum Kopfball, sein Versuch ging jedoch knapp über das Tor. So stand es zur Pause 0:0.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Essinger Dominanz nochmal zu. „Die zweite Halbzeit war eigentlich ein Spiel auf ein Tor, leider haben wir nichts daraus gemacht“, äußerte sich der enttäuschte Essinger Trainer Simon Köpf nach dem Spiel zur zweiten Halbzeit. In der 53. Minute hatte Kilic nach Zuspiel von Koci die erste große Chance schoss jedoch drüber. Nur eine Minute später versuchte es Koci selbst aus der Distanz doch auch sein Versuch ging knapp über das Tor. In der 62. Minute hatten die meisten Essinger den Torschrei schon auf den Lippen. Nach überragendem Zuspiel von Coban auf Melo, tauchte dieser allein vor Gavric auf, scheiterte jedoch am gut reagierenden Torhüter. Nach dem anschließenden Eckball kam Biebl zum Kopfball doch auch er köpfte den Ball etwas zu hoch. Von Calcio war offensiv wie schon in der ersten Halbzeit lange nichts zu sehen. In der 72. Minute kamen die Hausherren jedoch mal zu einem Eckball, diesen klärten die Essinger auf Kosten einer weiteren Ecke. Auch der zweite Eckball führte zu einem weiteren und nach der dritten Ecke köpfte Adzem schließlich zur überraschenden Führung für die Gastgeber ein. Der TSV stemmte sich weiterhin mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Doch in der Nachspielzeit markierte der frühere Essinger Joas das 2:0. Für den TSV stehet am kommenden Samstag bereits das nächste Top-Spiel auf dem Programm. Der Tabellenzweite TSV Ilshofen kommt nach Essingen.