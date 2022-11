TSV Essingen: Freude über den siebten Sieg in Serie

Der TSV Essingen hat mit 1:0 gegen den TSV Berg gewonnen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, da lagen sich die Essinger schon jubelnd in den Armen. Nach einem lagen Ball von Jerome Weisheit verlängerte Niklas Weissenberger den Ball mit dem Kopf auf Dean Melo. Melo war auf der linken Seite durch, behielt den Überblick und bediente in der Minute Groiß. Der blieb ganz ruhig und erzielte in der ersten Spielminute den Führungstreffer für die Mannschaft von Simon Köpf.

Anschließend entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel in dem auch die Gäste aus Berg durchaus mitspielten. In der 17. Minute hatten die Gäste nach einem Eckball die Chance zum Ausgleich. Doch der Volleyschuss von Luis Müller zischte knapp am Pfosten vorbei. Kurz darauf hatte dann Groiß die große Chance auf 2:0 erhöhen. Nach einem Schuss von Steffen Lang, ließ der Gästekeeper den Ball vor die Füße von Groiß klatschen, doch Essingens Nummer neun jagte den Ball über das Tor.

Vor der Pause zog der TSV das Tempo nochmal gehörig an. Zunächst hatte Erman Kilic nach Zuspiel von Julian Biebl die große Möglichkeit, scheiterte jedoch an Paul Brünz. Kurz darauf legte Kilic auf Weissenberger ab, dessen Schuss knallte jedoch gegen den Pfosten.

In der zweiten Halbzeit bekamen die Zuschauer nur noch wenig spielerische Highlights zu sehen und die Partie lebte von ihrer Spannung. Die TSV Defensive stand jedoch zu jederzeit sicher und ließ kaum Möglichkeiten der Gäste zu. In der 70. Minute hatte erneut Groiß die Chance auf das 2:0, doch sein Kopfball ging knapp vorbei. Ansonsten gab es kaum noch Tormöglichkeiten, doch die Mannschaft von Köpf brachte die Partie souverän über die Ziellinie und freute sich durch diesen knappen Sieg über die Verteidigung der Tabellenführung.