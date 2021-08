„Swingsalabim“ in der Essinger Schloss-Scheune

Nach der Corona-Pause startet die Kulturinitiative Schloss-Scheune in die neue Saison. Los geht’s am 18. September mit Marina & The Kats. Die „kleinste Bigband der Welt“ präsentiert Songs von ihrem Album „Swingsalabim“.

Was passiert, wenn alles in den falschen Hals gerät, erklärt Kabarettistin Constanze Lindner am 8. Oktober in ihrem Programm „Miss Verständnis“. Vom 15. Oktober bis zum 7. November wird die Schloss-Scheune zum Ausstellungsraum. Unter dem Titel „Metamorphosen“ zeigt der Essinger Künstler Dietmar Schmid Bilder, Lichtobjekte und Skulpturen.

Wenn die Tage dunkler werden, sorgt Fabrizio Consoli mit seinem Trio für gute Stimmung. Der italienische Barde gastiert am 13. November in Essingen. Weihnachtliche Musik hat Flautando Köln im Gepäck. Das renommierte Blockflötenquartett ist am 4. Dezember zu hören. Im neuen Jahr ist Theater angesagt. Die Württembergische Landesbühne Esslingen bringt am 15. Januar das Stück „NippleJesus“ auf die Bühne. Afrikanische Weltmusik wird am 19. Februar geboten. Zu Gast ist Adjiri Odametey aus Ghana. Kammermusikliebhaber sind zum Konzert mit dem international bekannten Notos Quartett am 30. April eingeladen. Auf dem Programm stehen Klavierquartette von Brahms, Mahler und Walton.

Jazzfreunde kommen auf ihre Kosten, wenn das Rüdiger Baldauf Quartett am 21. Mai auftritt. „Widerspruchreif“ ist Kabarett voller Musik, Humor, Philosophie und Stand-up-Prosa, dargeboten von Liedermacher Matthias Ningel am 25. Juni.