Stephan Baierl nicht mehr Trainer in Essingen

Zwei Punkte aus vier Partien, zuletzt die Niederlagen gegen den Tabellenführer Holzhausen und im Derby gegen Normannia Gmünd: Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Stephan Baierl getrennt. Interimsweise, vorerst bis zum Sommer, werden die beiden Co-Trainer Simon Köpf und Thomas Traub die Mannschaft führen.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leichtgemacht, da Stephan ein wirklich guter Trainer und absolut integer ist. Im Winter aber haben wir noch einmal vier Neuzugänge verpflichtet und in vier Partien in der Rückrunde nur zwei Punkte geholt, was natürlich definitiv zu wenig ist.

Es ist eine Floskel, aber Fußball ist nun einmal ein Ergebnissport“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Finanzen, Siad Esber, diesen Schritt. Baierl war erst zu Saisonbeginn gekommen, als Beniamino Molinari recht kurzfristig beschlossen hatte, in den Profibereich zu Apollon Limassol zu wechseln. Joachim Kiep, TSV-Abteilungsleiter Spielbetrieb, ergänzt: „Wir möchten mit diesem Schritt noch einmal einen Reiz setzen. Die sportlichen Leistungen zuletzt haben nicht mehr gestimmt, das ist Fakt. Nun hat die Mannschaft kein Alibi mehr.“

Die erste Partie unter Köpf und Traub wird der TSV an diesem Samstag (14 Uhr) bei Türk Spor Neu-Ulm bestreiten.