Steigende Rohstoff- und Energiepreise belasten auch Bäckerei Roth

Günter und Annette Roth betreiben in Essingen einen Bäckereibetrieb mit rund 30 Beschäftigten. Das Traditionsunternehmen gibt es bereits seit 130 Jahren. Welche Sorgen und Nöte die Bäckerei angesichts steigender Preise für Rohstoffe, Strom, Gas und Heizöl derzeit umtreiben, berichtete Günter Roth anlässlich des Firmenbesuchs von Landrat Joachim Bläse.

Infolge der gestiegenen Energiepreise seien auch Mehl, Zucker und andere Rohstoffe, die der Handwerksbetrieb benötigt, um 20 Prozent gestiegen, so Roth. Diese Kosten könnten nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben werden, denn jetzt schon mache sich ein verändertes Kaufverhalten bemerkbar. Der Absatz von Kuchen, süße Stückle oder Weckle sei rückläufig, es werde eher wieder auf Brot ausgewichen. Roth betonte gegenüber dem Landrat, die Bäckerei sei auf Erdgas angewiesen. Als Handwerksbetrieb mit einem hohen manuellen Produktionsanteil könnten die gestiegenen Preise auch nicht kompensiert werden.

Landrat Bläse sicherte seine volle Unterstützung zu und kündigte an, den Abgeordneten des Ostalbkreises über seinen Besuch in Essingen zu berichten. Hoffnung setzt der Kreischef jetzt auf den angekündigten Gaspreisdeckel und Regelungen speziell auch für Handwerksbetriebe, denn „Unser täglich Brot soll auch weiterhin für jeden bezahlbar bleiben!“, so Bläse.