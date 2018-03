Steffen Böhm folgt auf Hartwig Vöhringer

„Verbundenheit und ein engagiertes und herzliches Miteinander weit über den Sport hinaus. Das Motto LAC Essingen – Locker, Athletisch, Charmant –, das sich der Verein gegeben hat, wird gelebt.“ Mit diesen Worten eröffnete Bereichsvorstand Albrecht Bormann die Mitgliederversammlung des Leichtathletikclubs (LAC) Essingen. Über 3000 Stunden und über 42 000 Kilometer wurden im Jahr 2017 von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins geleistet.

Stellvertretend für die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter des LAC wurden folgende Mitglieder vom Kreisvorsitzenden des Leichtathletikkreises Ostalb und stellvertretenden Sportkreisvorsitzenden, Uwe Koblizek, geehrt (DLV = Deutscher Leichtathletik-Verband, WLV = Württembergischer Leichtathletik-Verband, WSJ = Württembergische Sportjugend): DLV-Nadel in Gold Hartwig Vöhringer, DLV-Nadel in Silber Olaf Schönbach und Steffen Böhm, WLV-Nadel in Gold Pia Kiesel-Janouschek, WLV-Nadel in Silber Lea Bormann und Christof Müller; WSJ-Nadel in Bronze Gerhard Genz.

Die vereinsinternen Ehrungen für besondere sportliche Erfolge ab Landesebene bei der Jugend und den Aktiven im Jahr 2017 nahmen die Bereichsvorstände Hartwig Vöhringer und Rainer Strehle vor. Folgende Sportlerinnen und Sportler wurden geehrt: Johannes Bihlmaier, Jacqueline Böhm, Andre Damrat, Lukas Bauer, Moritz Frey, Joshua Gentner, Fabian Stillhammer, Marco Ilzhöfer, Luca Mansel, Fabian Hirsch, Benita Frieß, Jonas Mattasits, Johannes Putzker, Dennis Schönbach, Martin Schönbach, Nathalie Heil, Philipp Vöhringer, Freya Wenske und Niklas Widmann.

Mit großer Aufmerksamkeit folgten die zahlreich erschienenen Mitglieder den Berichten der vier Bereichsvorstände. Besonders erfreulich war aus deren Sicht die Mitgliederentwicklung im letzten Jahr. Aufgrund neuer Sportangebote insbesondere im Breitensport stieg die Mitgliederzahl um 58 Personen auf nun knapp 450 Mitglieder. Dieses Mitgliederwachstum und die damit verbundenen erweiterten Sportangebote schlugen sich ebenso in den Ausgaben nieder wie die zunehmenden sportlichen Erfolge der Wettkampf orientierten Athleten, durch die die Meldegelder und Reisekosten enorm stiegen. Um diese positive Entwicklung in den nächsten Jahren weiter zu unterstützen, wurden erstmals nach zehn Jahren die Beiträge angehoben. Gleichzeitig wurden durch eine neue Beitragsstruktur die zahlreichen Familien entlastet, indem erstmals ein Familienbeitrag eingeführt wurde. Dem Wachstum Rechnung tragend, konnte der LAC auch 2017 wieder einige neue ehrenamtliche Mitarbeiter in seinen Reihen begrüßen. Pünktlich zur Jahresversammlung ging die neu gestaltete Homepage des LAC ans Netz.

Bei den anstehenden Wahlen gab es erstmals einen Wechsel in der Vorstandschaft: Nach elfjähriger Vorstandsarbeit stellte sich Hartwig Vöhringer nicht mehr zur Wahl. Sein bisheriger Vorstandsassistent Steffen Böhm stellte sich als einziger Kandidat für das Amt zur Wahl und wurde von der Versammlung einstimmig gewählt. Böhm darf dabei weiterhin auf die Unterstützung von Hartwig Vöhringer setzen, der ihn für eine Übergangszeit als Vorstandsassistent bei seiner Arbeit unterstützen wird. Im Bereich Finanzen wurde Jochen Janouschek für weitere zwei Jahre als Vorstandsmitglied gewählt.