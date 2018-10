Staffelübergabe beim LAC Essingen

Das Bundesfreiwilligendienstjahr beim LAC Essingen ist zu Ende gegangen. Carina Stillhammer reichte nach einem abwechslungsreichen Jahr den Staffelstab an Nathalie Heil weiter. „Ich war überrascht wie viele Aufgaben in einem Verein anfallen. Einen Verein zu führen und organisieren, ist gar nicht so einfach ist, wie es von außen manchmal scheint“, sagt Stillhammer, die dem LAC Essingen als Kampfrichterin und Athletin treu bleibt. LAC-Vorsitzender Rainer Strehle dankte ihr besonders für die Arbeit in Kindergärten, der Parkschule Essingen und im Trainingsbetrieb. „Für mich ist eine große Herausforderung, in meinem Verein, in dem ich groß geworden bin, einmal hinter die Kulissen zu schauen“, sagt Nathalie Heil, die auf Stillhammer folgt.

Information zum Freiwilligendienst und zur Bewerbung beim LAC Essingen gibt es unter www.lac-essingen.de