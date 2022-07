Sprinter des LAC hinterlassen einen starken Eindruck

Pascal Ilzhöfer, Benjamin Beyerle und Laura Frey hatten sich aufgrund ihrer hervorragenden Saisonleistungen für die Baden-Württembergischen Meisterschaften in Walldorf über die 100 und 200 Meter (m) qualifiziert.

Allerdings musste Laura Frey auf ihren Start verzichten. Damit platzte auch die 4x100m Staffel der U 20. Die restlichen beiden Essinger Starter konnten sich gegen die starke Konkurrenz aus dem Land in ihren Wettbewerben sehr gut behaupten. Beide gehören noch dem jüngeren Jahrgang in dieser Altersklasse an, umso stärker sind die TopTen Platzierungen und Zeiten zu bewerten.

Am ersten Wettkampftag startete Benjamin Beyerle und Pascal über 100m in der Altersklasse U 18. Die beiden Essinger belegten den zweiten und dritten Platz in ihrem Vorlauf und qualifizierten sich damit sicher für die beiden Finalläufe. Im Finale konnte Pascal Ilzhöfer in 11,50 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit erzielen. Damit belegte Ilzhöfer den achten Platz. Benjamin Beyerle lief ebenfalls nahe an seine Bestzeit heran und wurde in 11,65 Sekunden Zehnter. Am zweiten Wettkampftag standen für die beiden Sprinter noch die 200m und die 4x100m Staffel auf dem Programm. Hier belegte die beiden Nachwuchssprinter in ihren Zeitläufen mit neuen persönlichen Bestleistungen jeweils den zweiten Platz. In der Meisterschaftswertung ging der siebte Platz in 23,34 Sekunden an Benjamin Beyerle und der achte Platz an Pascal Ilzhöfer in 23,41 Sekunden. In der Besetzung Moritz Ilzhöfer, Benjamin Beyerle, Ole Borst und Pascal Ilzhöfer lief die 4x100m Staffel in neuer Vereinsrekordzeit von 47,13 Sekunden ebenfalls noch auf den achten Platz.