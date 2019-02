Essingen (an) - Die Formation Spark gastiert am Samstag, 16. März, um 20 Uhr mit ihrem Programm „On the Dancefloor“ in der Essinger Schloss-Scheune.

Spark denkt Klassik neu. Das Quintett präsentiert Bach, Vivaldi, Mozart & Co. im frischen Kontext und schafft Anknüpfungsmomente mit den Sounds und dem Lebensgefühl der Gegenwart.

Im Kern klassisch, nach außen eigenwillig, neugierig und unangepasst, schlagen die fünf Musiker ihr Ideenzelt auf einem offenen Feld zwischen Klassik, Minimal Music, Electro und Avantgarde auf. Lustvoll und lässig werden Stile gemixt und die zahlreichen Klangvariationen ausgelotet, die ihr reiches Instrumentarium aus über 40 verschiedenen Flöten, Violine, Viola, Violoncello, Melodica und Klavier zu bieten hat. 2011 mit dem Echo-Klassik ausgezeichnet, hat sich die seit zehn Jahren bestehende Formation einen festen Platz an der Spitze der jungen kreativen Klassikszene erspielt.

Von ihren Fans wird Spark vor allem für ihre mitreißenden, energetischen Live-Performances geliebt. Mit überschäumender Vitalität und der pulsierenden Kraft einer Rockband leben sich die fünf Ausnahmemusiker auf der Bühne aus.