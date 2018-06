So sah`s in Essingen ganz, ganz früher aus

Immer wieder gibt der Essinger Boden die Urzeit preis. In den alten Steinbrüchen oder in den neuen Baugruben kann man immer wieder auf versteinerte Austern, die Vorfahren der heutigen Kraken und auf Riesenmuscheln stoßen. Und mit ganz viel Glück vielleicht auf einen gewaltigen Fischsaurier. Über einen gewaltigen Ammoniten ist der Essinger Ulrich Sauerborn beim Joggen quasi gestolpert. Ein schöner Zufall. Sauerborn ist nämlich der Vorsitzende der Geologengruppe Ostalb und hat den Riesen-Ammoniten kundig geborgen und präpariert.

Auch in Essingen hat der Sturm vor 150 Millionen Jahren die Wellen des Jura-Meeres aufgetürmt. Ein paar Millionen Jahre später ist es dann abgeflossen. Für Nicht-Geologen ist die Einteilung der Gesteinsschichten ziemlich kompliziert. In Essingen findet man, vereinfacht ausgedrückt, den unteren Braun-Jura im Bereich der Essinger Tongruben mit dem Opalinus-Ton. Diese Braunjura-Schicht trägt sogar den Namen „Aalenium“ und ein kleiner Ammonit trägt den Namen „Pleydellia Aalensis“.

Einen wagenradgroßen großen Beta-Ammoniten aus dem weißen Jura hat Sauerborn beim Joggen gefunden. In der „Steige“ lag er auf dem Traktor-Weg. Der Leiter des Limesmuseums in Aalen untersuchte die Bodenerhebung, die ihm schon lange aufgefallen war. Er legte sie frei und präparierte den beeindruckenden Ammoniten. Sehr vorsichtig und teilweise nur mit dem 150-Gramm-Hämmerchen. „Ein sehr seltenes, sehr schönes Stück“, sagt Sauerborn über den Fund. Den weißen Jura findet man am Albtrauf oder beispielsweise in Hohenroden.

Von Teufelsfingern und Donnerkeilen

Von der Fülle im Ur-Meer zeugen heute noch die vielen versteinerten Funde auf Essinger Boden, zu sehen im Aalener Urweltmuseum. Beispielsweise Ammoniten aus dem Oberen Braunen Jura, damit also etwa 165 Millionen Jahre alt, gefunden bei der Kanalisation am Friedhof oder Hahnenkamm-Austern aus dem Mittleren Braunen Jura (170 Millionen Jahre), auf die man im Heerweg stieß. Auch die bekannten Belemniten („Teufelsfinger“ oder „Donnerkeile“) finden sich immer wieder in Essingen.

„Essingen ist bei Sammlern bekannt“, sagt Sauerborn. Und Essingen kann mit dem Wental an der Gemarkungsgrenze eine geologische Besonderheit vorweisen: Die Entstehung des heutigen Trockentals reicht bis vor über 180 Millionen Jahre zurück. Damals waren weite Teile Mitteleuropas, vor allem aber das Gebiet des heutigen Deutschlands, vom Jura-Meer überflutet. Flüsse vom Festland trugen Jahrmillionen lang Schlamm und Geröll in das Meer herein und lagerten es auf dessen Boden ab. In diesen Schlamm wurden die nicht verwesenden Tierteile eingebettet, vor allem Ammoniten, aber auch Belemniten, Muscheln, Seelilien, Seeigel oder Fische.

Wer weiß, was hier alles noch zum Vorschein kommt? Vielleicht gibt’s ja irgendwann einmal eine Ammoniten-Art mit dem Namenszusatz „Essingensis“. Die muss man ja nicht beim Joggen finden...