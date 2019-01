An diesem Wochenende sind die Skilifte am Skizentrum Hirtenteich ab 10 Uhr in Betrieb. Die Schneelage ist gut, die Loipen sind gespurt.

Weitere Infos zu den Öffnungszeiten und der Schneelage gibt es unter www.sport-boerse-aalen.de oder Telefon 07365 / 5830.