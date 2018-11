Am Samstag, 17., und Sonntag, 18. November, veranstaltet der Silberclub Württemberg-Hohenzollern seine Clubschau in Essingen beim Kleintierzuchtverein Essingen. Die Kaninchenschau hat am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Für die Bewirtung sorgt an beiden Tagen der Kleintierzuchtverein Essingen.