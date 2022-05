Silas Ristl mit erfolgreichem Auftakt

Essingen/Rechberghausen (an) - Auf einen gelungenen Saisonauftakt hat Silas Ristl beim Meeting in Rechberghausen zurückblicken können. Mit seiner Weite von 18,81 Meter (m) belegt der Essinger Kugelstoßer aktuell den dritten Platz in der Deutschen Bestenliste.

Hans Messner und Klaus Dieter Hutter, beide starten in der Altersklasse M 60, gingen im Diskuswurf an den Start. Hans Messner sicherte sich hier den Tagessieg mit 37,20m vor seinem Vereinskameraden Klaus-Dieter Hutter mit 29,78m.

In Gersthofen ging Philipp Vöhringer im Stabhochsprung an den Start. Essinger meisterte seine Einstiegshöhe von 3,80m souverän. Danach ließ Vöhringer die Latte auf 4,00m auflegen und übersprang auch diese Höhe im ersten Versuch. Damit war ihm der Tagessieg sicher.

Die anschließenden 4,20m schienen bereits übersprungen, doch der Essinger touchierte mit der Hand die Latte, die dann doch noch fiel. In Geislingen lieferte sich Hans Messner ein spannendes Duell im Kugelstoßen und Diskuswurf mit Gerhard Schatz.

Fehlten dem Essinger im Kugelstoßen (11,33m) letztlich nur wenige Zentimeter, so wendete er das Blatt im Diskuswurf (37,22m) zu seinen Gunsten.