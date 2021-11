Schwerpunktpraxis Esber in Essingen bietet Sonder-Impfaktion an

Zwischen 7000 und 8000 Impfdosen sind seit April in der Essinger Gemeinschaftspraxis von Dr. Siad Esber und Dr. Sandra Esber-Schimmel, einer Corona-Schwerpunktpraxis, verimpft worden. „Seit Beginn der Pandemie kämpfen wir an vorderster Front, um unseren Beitrag in der Corona-Pandemie zu leisten“, sagt Esber-Schimmel. Unmenschliches würden auch die zwölf in der Praxis beschäftigten Medizinischen Fachangestellten bewältigen, die bei der Lobhudelei der Corona-Helden untergegangen seien.

Sauer ist Esber-Schimmel auch über die Aussage des NRW-Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann, dass Ärzte am Samstag lieber impfen sollten, anstatt auf den Golfplatz zu gehen. Dass Letzteres nicht der Fall ist, zeige auch die Impfaktion am kommenden Samstag.

In der Gemeinschaftspraxis von Esber-Schimmel und ihrem Bruder Siad Esber herrscht seit April Hochbetrieb, auch die Telefone stehen nicht mehr still. Um allein die hier zahlreichen eingehenden Anrufe bewältigen zu können, sei das Personal von acht Medizinischen Fachangestellten auf zwölf aufgestockt worden.

Boostern steht hoch im Kurs

Als Corona-Schwerpunktpraxis kommen hierher auch Bürger, die keine Patienten der Praxis sind, um sich den Piks zu holen. Und angesichts der dramatisch steigenden Infektionszahlen werden es seit geraumer Zeit täglich mehr.

Neben einer erhöhten Nachfrage nach Erstimpfungen stünden vor allem Auffrischimpfungen, sogenannte Booster-Impfungen, hoch im Kurs, sagt Esber-Schimmel.

Montags bis freitags könne jeder Impfwillige von 8 bis 11.45 Uhr und nachmittags, außer mittwochs, von 15 bis 17.30 Uhr vorbeikommen. Einen Termin brauche man nicht. Einen solchen telefonisch zu ergattern, sei ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit. Die Leitungen mit Anfragen von Bürgern laufen heiß, sagt Esber-Schimmel.

Zum Teil seien die Mitarbeiter nur noch mit Headset in der Praxis unterwegs. „Seit sich das Gesundheitsamt des Landratsamts aus der Kontaktnachverfolgung von Covid-19-Infizierten zurückgezogen hat, werden wir mit zahlreichen Anrufen von positiv Getesteten bombardiert, die Fragen bezüglich der Quarantänebestimmungen haben.“ Das sei ein wahnsinniger Beratungsaufwand, der an den Hausärzten hängenbleibe.

Genügend Impfstoff stehe derzeit zur Verfügung. Noch. Doch auch dieser könne bald knapper werden. Verimpft werde in der Essinger Corona-Schwerpunktpraxis nur der Impfstoff Biontech, mit dem man positive Erfahrungen gesammelt habe. „Vor dem Piks setzen wir bei der Erstimpfung auf Aufklärung“, sagt Esber-Schimmel. In Gesprächen könnten viele Bedenken ausgeräumt werden.

Nach wie vor stünden viele der Corona-Impfung kritisch gegenüber. Doch das Risiko einer schweren Nebenwirkung sei vor allem bei Älteren und Vorerkrankten geringer als die Folgen einer Infektion, die im schlimmsten Fall auf der Intensivstation enden könne, sagt Esber-Schimmel.

Jetzt krank zu werden, sei angesichts überfüllter Krankenhäuser und überlasteter Intensivstationen nicht das Gebot der Stunde. Deshalb sei vor allem für Bürger ab 50 Jahren auch eine Auffrischimpfung dringend notwendig.

„Nur mit geimpften und geboosterten Bürgern kommen wir gut über den Winter“, sagt Esber-Schimmel, die zudem für eine 2G-plus-Regel plädiert, bei der sich auch geimpfte und genesene Personen testen lassen müssen. Denn auch Geimpfte könnten das Virus weitergeben.