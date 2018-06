Schulbands rocken Essingen

Bekannte Klänge, unter anderem von Barclay James Harvest, Green Day, Sunrise Avenue oder The Who, sind am vergangenen Mittwoch aus der Schloss-Scheune in Essingen gedrungen und haben dem heißen Sommertag einen besonderen Abschluss verliehen.

Es war das erste Mal, dass die Musikschule in Kooperation mit der Parkschule ein solches Bandfestival veranstaltete, bei dem die fünf Schulbands eine Plattform bekamen, vor vollen Saalreihen ihr Können zu präsentieren. Für die Kinder und Jugendlichen sei es sinnvoll, mit ihren Gitarren, Keyboards oder Schlagzeugen nicht nur Einzelunterricht zu bekommen, sondern auch im Ensemble zu spielen, erklärte Musikschulleiter Richard Vogelmann vor dem Konzert. Besonders sei in Essingen auch, dass die ortsansässige Musikschule Lehrer in die Grund- und Gemeinschaftsschule schicke, um dort den Schülern die Möglichkeit zu geben, ein Instrument zu erlernen, so Vogelmann weiter.

Dass diese Idee gut umgesetzt wurde, bewiesen am Bandabend die ersten beiden Gruppen, die unter der Leitung des Musikschullehrers Peter Maile verschiedene Rocklegenden coverten. Obwohl die meisten der jungen Musiker erst vor einem dreiviertel Jahr begonnen haben, auf einem Instrument zu spielen, meisterten sie ihren ersten Auftritt nach anfänglicher Aufregung souverän, was vom Publikum mit großem Applaus belohnt wurde.

Richtig für Stimmung sorgte schließlich Musikschullehrer Jürgen Gschwind, der zusammen mit seiner Band „I Love Rock ’n’ Roll“ von Joan Jett schmetterte und das Publikum zum Mitsingen animierte. Richard Vogelmann zeigte mit seinem Frauenchor, dass auch auf diese Art Pop und Rocklieder interpretiert werden können und sich dieser mit bekannten Liedern aus der aktuellen Hitliste bestens bei einem Bandfestival sehen lassen konnte.