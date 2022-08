Schon wieder ein Derby – Diesmal empfängt Essingen den Nachbarn aus Hofherrnweiler

Am dritten Spieltag der Fußball-Verbandsliga steht für die Mannschaften bereits die erste Englische Woche auf dem Programm. Für den TSV Essingen geht es im zweiten Heimspiel der Saison bereits in das zweite Derby. Dieses Mal empfangen die Essinger die TSG Hofherrnweiler zum „wichtigsten Derby der Saison“ laut Simon Köpf. Essingens Trainer führt weiter aus: „In diesen Duellen mit Hofherrnweiler geht es immer darum zu zeigen, wer hier in der Region die Nummer zwei hinter dem VfR Aalen ist und wir wollen unbedingt wieder zeigen, dass wir das sind“. Anpfiff der Partie ist an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr.

Ähnlicher Saisonstart

Der Saisonstart lief für beide Mannschaften ähnlich. Mit je einer Niederlage und einem Sieg konnten beide Teams bislang drei Punkte einfahren. Die fünf Gegentore, die Hofherrnweiler bereits einstecken musste, möchte Köpf nicht überbewerten: „Mit Haas und Janik werden bei Hofherrnweiler zwei Spieler zurückkehren, die der Defensive richtig Qualität geben. Der Gästetrainer wird da sicher einen Plan entwickelt haben, der uns alles abverlangen wird“.

Freundschaft zwischen den beiden Trainern

Zwischen den beiden Trainern besteht eine ganz besondere Beziehung. Köpf berichtet über seinen direkten Nachbarn Patrick Faber: „Padda und ich kennen uns seit der D-Jugend. Gemeinsam haben wir alle Auswahlmannschaften durchlaufen. Wir sind auch nicht zufällig Nachbarn geworden, uns verbindet eine enge Freundschaft, unsere Frauen und Kinder verstehen sich super, so hat die Familie Faber ganz bewusst neben uns gebaut“. Klar ist aber auch, dass während des Spiels die Freundschaft einer gewissen Rivalität weichen muss: „Sicherlich kann es in den 90 Minuten während eines Derbys auch mal hitzig werden, aber egal wie es ausgehen wird, wir werden gute Nachbarn bleiben und nach dem Spiel wahrscheinlich auch schon wieder gemeinsam etwas trinken“.

Urlauber kehren auf Essinger Seite zurück

Faber, der selbst für den TSV Essingen spielte, ist nicht der einzige, der schon für beide Mannschaften tätig war. Auf die Frage, ob einige Spieler gegen ihren Ex-Verein extra motiviert sein werden, sagte Köpf, dass jeder wisse, worum es in diesem Derby gehe. Die personelle Situation wird beim TSV Essingen vor dem Derby weiter immer besser. Zwar muss die Mannschaft weithin auf Besnik Koci verzichten, jedoch stehen mit Weissenberger und Wiedmann zwei weitere Urlaubsrückkehrer im Kader.

Tübingen am Ende zu effektiv

Dass die TSG am vergangenen Samstag daheim unterlag, war nicht nur ob der Heimpleite als solche ärgerlich. Endlich ist das so lange von Maulwurfshügeln unterwanderte Gelände fertiggestellt worden, hat die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zur Einweihung des Sparkassen-Stadions ein Fest gegeben, zu dem nicht wenige gekommen waren. Hier hätte natürlich ein Heimsieg gegen die TSG Tübingen perfekt ins Programm gepasst – doch letztlich musste man sich mit 1:3 geschlagen geben. Lange Zeit optisch überlegen, erwiesen sich die Gäste am Ende als äußerst effektiv. Doch in einem Derby fängt ohnehin wieder alles von neu an – und ein 0:5 wie im vergangenen Jahr, das möchte die TSG unbedingt vermeiden.