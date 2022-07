Saskia Zeller läuft auf das Podium

Dagersheim (an) - Mit neuer persönlicher Bestleistung im Vierkampf und 1693 Punkte hat Saskia Zeller (W 14) einen weiteren großen Erfolg in dieser Saison verbuchen können. Bei den württembergische Mehrkampfmeisterschaften in Dagersheim belegte die Athletin des LAC Essingen den siebten Platz. Nur wenige Punkte fehlten in der Endabrechnung zu einem Medaillenplatz.

Über die 100 Meter glänzte Zeller in 13,37 Sekunden mit der drittbesten Laufzeit der gesamten Konkurrenz. Im anschließenden Weitsprung setzte die Essingerin nochmals eine „Duftmarke“. Mit 5,07 Metern, der zweitbesten Weite im Wettbewerb, setzte sie sich in der Spitzengruppe fest. Trotz Verbesserung ihrer persönlichen Bestleistung im Kugelstoßen auf 8,47 Meter verlor Zeller etwas an Boden zu den Führenden.

Der abschließende Hochsprung musste dann über die Medaillenvergabe entscheiden. Gute 1,44 Meter reichten aber letztendlich nicht mehr zu einer Verbesserung der Platzierung.