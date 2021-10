Samstag vielleicht zum Topduell und am Sonntag mit Essingen nachlegen

Erst an diesem Sonntag (15 Uhr) tritt Fußball-Verbandsligist TSV Essingen bei Calcio Leinfelden-Echterdingen an. In diesem Fall aber scheint das recht gut zu passen, denn so kann sich Essingens Trainer Stephan Baierl am Samstag die Konkurrenz anschauen, vielleicht das Topduell zwischen dem SSV Ehingen-Süd und Primus FSV Hollenbach an. Oder aber Baierl konzentriert sich schon auf den Gegner in der folgenden Woche, die SKV Rutesheim, die beim TSV Türk Spor Neu-Ulm zu Gast sein wird.

„Wenn wir schon einmal einen Samstag frei haben, dann ist es ja klar, dass wir auf den Sportplätzen der Region unterwegs sind. Wir teilen uns da aber innerhalb der Sportlichen Leitung auf, so dass ich noch gar nicht genau weiß, wo ich am Samstag aufschlagen werde“, sagt Baierl grinsend. Insgesamt drei Siege in Serie hat der TSV nun eingefahren, darunter der 3:0-Erfolg im Pokal-Viertelfinale. Die zwei Erfolge in der Liga zuletzt führen die Baierl-Elf aktuell auf dem zweiten Rang, zwei Zähler hinter Hollenbach und punktgleich mit dem FC Holzhausen (29). Nach 13 Spieltagen hat sich eine relativ breite Spitze etabliert, jede Mannschaft muss aktuell nach links und rechts schauen. Platz eins und vier trennen lediglich vier Punkte – und mittendrin ist der TSV. Lokalrivale TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (24 Punkte) ist ebenfalls noch nicht abgeschlagen. „Daran sieht man, dass gleich mehrere Mannschaften eine gewisse Konstanz an den Tag legen. Wir haben jetzt etwa einen Schnitt von 2,2 Punkte pro Spiel, Hollenbach hat knapp 2,3 – und nur in dieser Punkteregion wirst du auch oben dranbleiben können. Ich habe es der Mannschaft schon gesagt: Bis zur Winterpause müssen wir alles raushauen und in die Waagschale werfen, was wir haben, um uns da vorne festzubeißen. Da muss man um jeden Punkt kämpfen“, sagt Baierl.

Oben festbeißen kann man sich auch mit knappen 1:0-Erfolgen, wie in der vergangenen Woche geschehen gegen den TSV Berg. „Es war ein richtig gutes Verbandsligaspiel, relativ ausgeglichen, in dem wir dann am Ende vielleicht dieses eine Tor besser gewesen sind“, blickt Baierl noch einmal zurück. Ob knapp oder nicht spielt ob der zugespitzten Tabellensituation derzeit ohnehin keine Rolle.

So dürfte es auch der kommende Gastgeber der Essinger sehen. Calcio Leinfelden-Echterdingen hatte unter der Woche sein Nachholspiel gegen den VfL Sindelfingen gewonnen und sich damit auf den sechsten Rang vorgeschoben (21). Hier gelang der Sieg ganz spät, in der 86. Minute netzte der ehemalige Gmünder Sangar Aziz zum siegbringenden 1:0 ein. Baierl erkennt in diesem Last-Minute-Sieg eine Aussage: „Das zeigt eine gewisse Qualität und dass Calcio an sich glaubt, es steckt nicht auf. Eine Mannschaft, die extrem gefährlich bei Standards und bei Kontern ist und die dazu über eine sehr gute Defensive verfügt“, hat Baierl bereits einige Eindrücke vom kommenden Gegner sammeln können. Mit elf Gegentreffern hat Leinfelden-Echterdingen aktuell die zweitbeste Defensive der Liga hinter Hollenbach (sechs), muss sich diesen zweiten Platz jedoch teilen: mit Essingen.

Nicht mitwirken gegen die italienische Mannschaft wird der Spanier Cristian Gilés Sanchez, dessen Muskelverletzung wieder aufgebrochen ist. Nicht beschwerdefrei trainieren konnten unter der Woche die beiden Routiniers Patrick Funk und Niklas Weissenberger, einem Einsatz bei Calcio aber dürfte laut Baierl nichts im Wege stehen. Auch Felix Nierichlo war krank, ist aber wieder ins Training zurückgekehrt. Ebenfalls wieder am Trainingsbetrieb teilgenommen haben Dean Melo und Dominik Kowalski. Es seien also bis auf die Langzeitverletzten nahezu alle Mann an Bord, so Baierl.