Rund 150 Besucher genießen White Dinner im Schlosspark

Schön ist die Atmosphäre am Samstagabend im Essinger Schlosspark gewesen. Rund 150 Besucher – allesamt pflichtgemäß in Weiß gekleidet – nahmen dort amWhite Dinner teil. Umrahmt wurde der gesellige Abend, an dem geschlemmt und geredet wurde, von „Bolz & Knecht“ mit Christian Bolz (Gitarre, Saxophon) und Tobias Knecht (Gitarre). Gut angekommen ist auch das Gewinnspiel, bei dem die Besucher weiße Postkarten verschicken konnten. Als Hauptpreis winkt ein Picknickkorb.