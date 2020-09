Rotlicht missachtet: 53-jährige Autofahrerin wird schwer verletzt

- Eine 53-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Samstagabend auf der B29 schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.20 Uhr. Eine 54 -jährige VW-Golf-Fahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd. An der Einmündung Essingen-Forst missachtete sie an der dortigen Ampel das für sie geltende Rotlicht und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kollidierte sie mit einer 53 -Jährigen Ford-Fahrerin, die von rechts bei Grün auf die B29 auffahren wollte. Die Fahrerin des Ford musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden beträgt 5500 Euro.