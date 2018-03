Roboter für die Parkschule

Bürgermeister Wolfgang Hofer hat acht LegoMindstorms-Robotersets an die Parkschule Essingen übergeben. Die Baukästen werden im Rahmen des Profilfachs Naturwissenschaft und Technik in Klasse zehn eingesetzt. Nach einer Einführung in die Grundlagen der Informatik lernen die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit elektronischen Bauteilen, das Zusammenspiel von Sensoren und Motoren und nicht zuletzt die Programmierung eines Roboters. „Wir schaffen mit den Baukästen die Basis für den Übergang in die weiterführenden Schulen und die Berufsausbildung“, ist Lehrer Michael Bischoff überzeugt. Und das nicht nur im technischen MINT–Bereich. Schülerin Amal Adouni sieht die Vorteile auch in der sozialen Kompetenz: „Wir müssen gut zusammenarbeiten und uns absprechen, damit das Projekt gelingt.“ Schulleiter Heinrich Michelbach unterstreicht auch einen großen Vorteil gegenüber den Realschulen: „Wir können als Gemeinschaftsschule Profilfächer des Gymnasiums anbieten.“ Bürgermeister Hofer ist jedenfalls froh, dass der Gemeinderat die Parkschule auch im Bereich Elektronik–Unterricht hervorragend ausstattet. „Lego in der Schule, das gab es bei uns früher noch nicht“, gab er im Gespräch mit den Schülern zu Protokoll.