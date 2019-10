Remstal-Gartenschau: Vieles bleibt nachhaltig erhalten

Mit dem Albabtrieb ist am vergangenen Samstag in Essingen die Remstal-Gartenschau zu Ende gegangen. „Wir sind sehr, sehr zufrieden und hätten uns vorher nicht ausmalen können, dass so eine große Begeisterung entfacht wird“. Dieses positive Fazit hat jetzt der Essinger Bürgermeister Wolfgang Hofer im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“ gezogen. Allein in Essingen seien seiner Schätzung zufolge 500 000 bis eine Million Besucher zu verzeichnen gewesen.

Schon beim inoffiziellen Auftakt mit dem Ostermarkt Ende April seien die Besucher in Massen in die Remsgemeinde geströmt. Der Radweg von Essingen bis Remseck habe während der gesamten Gartenschau viele Radfahrer in die Remsgemeinde gelockt.

„Die Stimmung war ausschließlich positiv, es ist ein Ruck durch die Gemeinde gegangen und das Wir-Gefühl ist enorm gesteigert worden“, betont Hofer. Sein Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helfern, die in ihren grünen Trikots zum Gelingen der Gartenschau beigetragen haben.

Unter den zahlreichen Veranstaltungen zählt der Bürgermeister die große Eröffnungsfeier in der Remshalle, den Kinosommer im Schlosspark, das Kinderfest und das Künstlersymposium zu den Höhepunkten. Man sei bestrebt, dass die meisten Kunstwerke stehen blieben, verrät Hofer.

Forellenstüble bleibt geöffnet

Generell gebe es den Wunsch im nächsten Jahr wieder einige Veranstaltungen zu organisieren. Das Ganze werde unter dem Titel „Essinger Sommer“ stattfinden.

Er hebt den nachhaltigen Charakter der Remstal-Gartenschau besonders hervor. Die schöne Bepflanzung im Schlosspark bleibe erhalten, die Stauden an den Remsterrassen und an der Ortsdurchfahrt würden nächstes Jahr noch schöner blühen und auch die Spielplätze, Grünanlagen und Radwege seien dauerhaft angelegt. Die Investitionen und die zehnjährigen Vorbereitungen hätten sich auf jeden Fall gelohnt.

Wie weiter zu erfahren war bleibt das Forellenstüble geöffnet und auch das beliebte Remsgärtle soll nächstes Jahr wieder öffnen. „Die Gartenschau war zwar ein einmaliges Fest für die Essinger und die Remstäler, doch es bleibt Vieles langfristig erhalten“, beteuert der Schultes, dem die Freude über die gelungene Gartenschau ins Gesicht geschrieben ist.