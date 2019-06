Remsquellnixe erobert ihre Fans im Sturm

Sie strahlt mit der Sonne um die Wette, ist in ihrem türkisfarbenen Kleid stets elegant unterwegs und hat mit ihrem Charme die Herzen der Besucher der Remstal-Gartenschau in Essingen im Sturm erobert: Remsquellnixe Katja Biehringer. „Ich sehe sie derzeit fast öfters als meine eigene Frau“, sagt Bürgermeister Wolfgang Hofer und äußert sich voll des Lobes über die Repräsentantin der Gemeinde Essingen.

Ein Casting gab es nicht

Der Schultes selber hat sie im Januar bei einem Empfang des TSV Essingen entdeckt und angesprochen. „Ich musste kein Casting machen und habe nach einer kurzen Bedenkzeit zugesagt“, erzählt Katja Biehringer. Die 41-jährige Bürokauffrau stammt aus Hessen und lebt seit 13 Jahren in Essingen. Ihre Familie steht voll hinter ihr, und die Aufgabe, als Remsquellnixe die Gemeinde Essingen zu präsentieren, macht ihr riesigen Spaß. Sie hat sogar eigene Autogrammkarten und ihre Fangemeinde wächst stetig.

Ich mache das alles sehr gerne. Katja Biehringer

Ihren ersten großen Auftritt hat Katja Biehringer bei der offiziellen Eröffnung der Gartenschau in Schorndorf mit Bravour absolviert, auch bei der Auftaktveranstaltung in Essingen war sie natürlich mit dabei. „Ich mache das alles sehr gerne und lerne ständig neue Menschen kennen“, betont die Remsquellnixe. Auch beim Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“ beim Remsursprung wird sie von Wanderern angesprochen; ein Gruppenbild mit Dame muss sein und ist eine feine Sache – ein strahlendes Lächeln inklusive.

In nächster Zeit stehen für die Remsquellnixe in Essingen noch einige Auftritte an. So ist sie beim Oldtimertreffen am 16. Juni mit von der Partie, am 21. Juni bereichert Katja Biehringer die „African Vibes“ und am 23. Juni sind Besucher aus Essingen in der Pfalz in der Remsgemeinde zu Gast. Sie freut sich auch auf das Kinderfest in Essingen am 13. Juli und auf das Bergfest in Schwäbisch Gmünd am 27. Juli. Bis zum 20. Oktober geht die Remstal-Gartenschau und bis dahin wird die charmante Dame fleißig im Einsatz sein. Ob der Essinger Schultes die Remsquellnixe in dieser Zeit häufiger sieht als seine eigene Frau, sei einmal dahingestellt…