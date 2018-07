Rekord: Ausrichter rechnet mit vielen Startern

Für das Sparkassen-Meeting in Essingen mit Kreiseinzelmeisterschaftswertung der Aktiven, der Jugend und der Schüler A bis C deutet sich eine sehr hohe Beteiligung an. Bisher wurden 242 Athleten von den Vereinen des Leichtathletikkreises Ostalb gemeldet.

Ob es zu einer neuen Rekordbeteiligung kommt, muss noch abgewartet werden, da noch nicht alle Vereine ihre Meldungen abgegeben haben. Eine Teilnehmerzahl von etwa 350 Teilnehmern wäre durchaus möglich. Die größte Gruppe mit 92 Teilnehmern stellt die LG Staufen, gefolgt von der LG Rems-Welland mit 49 Teilnehmern.

Weit über 1000 Starts in allen leichtathletischen Disziplinen und für das Wochenende optimale vorausgesagte Bedingungen sollten Garant für spannende Wettkämpfe in allen Altersklassen sein.

Bei den Schülern C wird sich Eric Hottmann vor allem im Sprint und den Sprungdisziplinen einen spannenden Zweikampf mit Niklas Widmann (TSV Hüttlingen) liefern. Ein wichtige Rolle bei der Titelvergabe werden wohl Nina Augsten (TSV Oberkochen) bei den Schülerinnen B und Tanja Karolewski (DJK-SG Wasseralfingen) bei den Schülerinnen C spielen. Im Weitsprung der Schülerinnen A wird sich Ann-Kathrin Burk (LG Rems-Welland) mit der starken Konkurrenz von der LSG Aalen und LG Staufen auseinandersetzen.

Aufgrund vieler Meetings am Wochenende sind die Teilnehmerzahlen im Aktiven und Jugendbereich noch sehr überschaubar. Trotzdem ist Klasse am Start. So wird der Württembergische Winterwurfmeister Jonas Waldenmaier bei der männlichen Jugend B im Diskuswurf starten. Im Sprint bei den Männern und Jugend werden sich die starken Sprinter der LSG Aalen (Marius Ulmer und Markus Kern) Duelle mit Timo Thebrath und Fabian Aichele von der LG Rems-Welland liefern. Bei der Jugend B zählen Thomas Goldbach im Wurfbereich und Stefan Henne (LG Rems-Welland) im Hochsprung und über die 400 Meter mit zu den Titelaspiranten.

Die Zuschauer erwarten auf jeden Fall wieder abwechslungsreiche Wettkämpfe in allen Altersklassen und Ergebnisse, die sich mit Sicherheit in den Bestenlisten finden werden. Somit sind alle Voraussetzungen für eine erstklassige Veranstaltung gegeben.

Meldungen

Weitere Meldungen können noch bis zum 22. Mai an meldungen@lac-essingen.de gesendet werden. Nachmeldungen sind noch bis eine Stunde vor Startbeginn gegen eine Nachmeldegebühr möglich.