Radlerin wird bei Sturz verletzt

Nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad musste eine 53-Jährige am Sonntag ins Krankenhaus gebracht werden. Die Radlerin befuhr gegen 17 Uhr den Verbindungsweg zwischen Essingen und Oberkochen, wo sie am Übergang eines abschüssigen Feldweges zum asphaltierten Radweg mit ihrem Rad ins Schlingern geriet, sich überschlug und zu Boden stürzte. Die 53-Jährige zog sich trotz eines Schutzhelms eine blutende Wunde am Kopf zu. Der an ihrem Rad entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1000 Euro.