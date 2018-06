Mittelschwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag ein 78-jähriger Radfahrer zugezogen, als er gegen 14.30 Uhr auf einem Schotterweg in Tauchenweiler von Aalen her kommend aus Unachtsamkeit mit dem Vorderrad in eine Regenrinne geriet und stürzte. Der Radfahrer wurde von Helfern erstversorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in das Ostalbklinikum eingeliefert.