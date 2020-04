Psychisch belasteter Mann versucht, Polizistin zu schlagen

Ein Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat in Essingen versucht, eine Polizistin zu schlagen. Der 58-Jährige fiel am frühen Montagmorgen auf, weil er in einem Mehrfamilienhaus in der Schloßgartenstraße herumschrie und bei den Nachbarn läutete. Nachdem der Mann auch von seiner betagten Mutter nicht beruhigt werde konnte, wurde die Polizei verständigt, die den renitenten Mann im Krankenhaus einer Ärztin vorstellte.

Kurz nach 9 Uhr wurde jedoch mitgeteilt, dass er die Einrichtung wieder verlassen hatte. Nachdem sich der Mann aus ärztlicher Sicht in einer hilflosen Lage befand, wurde wiederum die Adresse in Essingen angefahren, wo er kurz nach 10.30 Uhr ankam. Den Beamten gegenüber verhielt er sich äußerst aggressiv und versuchte mehrfach, nach einer Polizistin zu schlagen. Diese wich jedoch aus, so dass sie nicht getroffen wurde. Der 58-Jährige wurde am späten Vormittag in eine Spezialklinik verbracht.