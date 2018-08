Polizei fahndet mit Phantombild nach versuchtem Raubüberfall

Ein bewaffneter Mann hat am Abend des 30. Juli versucht, einen Supermarkt in der Bahnhofstraße in Essingen zu überfallen. Nachdem die Tat scheiterte, flüchtete der Täter. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten bislang nicht auf die Spur des Täters. Zwischenzeitlich konnte von dem Räuber jedoch ein Phantombild erstellt werden.

Am 30. Juli hatte die Verkäuferin gegen 20.30 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Warenlager gehört und nachgeschaut. Plötzlich stand ihr ein vermummter Mann mit einer Pistole gegenüber, der sie bedrohte. Die Verkäuferin flüchtete daraufhin mit einer Kollegin aus dem Supermarkt. Sie schrie im Hilfe, nachdem sie im Freien nochmals auf den Täter traf. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Gegen 21 Uhr wurde am selben Tag Rauchentwicklung in einer Garage in der Limesstraße gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der unter einem Anhänger ausgebrochen war. Dabei wurde festgestellt, dass Kleidungsstücke gebrannt hatten und eine Pistole im Feuer lag. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe. Offensichtlich wollte der Täter Spuren vernichten.

Der Täter ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, 1,75 bis 180 Meter groß und schlank. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans und einem dunklen Kapuzenpullover. Darüber hinaus war er mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Sonnenbrille und einem schwarz/rot gemusterten Tuch maskiert und hatte eine braun/rot/orangen gemusterte Tasche dabei. Da eine Beschreibung der Augenpartie nicht möglich war, fehlt diese auf dem Phantombild.

