In der Dewanger Straße ist am Montagnachmittag vermutlich ein Wasser-Jauchegemisch in einen Graben eingeleitet worden. Das Gemisch floss dadurch in Richtung Sauerbach, in dem zwischen Forst und der B29 leichter Schaum und eine Schwarzfärbung festgestellt wurde. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen sowie der Fachdienst Umwelt des Landratsamtes werden hierzu Ermittlungen führen.