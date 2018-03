Parkschule: Nächster Bauabschnitt kommt

Vom 13. Juni bis 7. September wird im Zuge der Generalsanierung der Essinger Parkschule ein weiterer Bauabschnitt durchgeführt. Der Gemeinderat hat jetzt die entsprechenden Bauarbeiten vergeben.

Die Rohbau- und Abbrucharbeiten werden von der Firma Kulenko, Aalen, für 65 237 Euro durchgeführt, bei den Metallbauarbeiten erhielt die Firma Lingel, Sankt Egidien, für 118 009 den Zuschlag, und bei den Trockenbau- und Innenputzarbeiten kam die Firma Kopp, Abtsgmünd, für 101 005 Euro zum Zuge. Die Malerarbeiten wurden an die Firma Steibritz, Oberkochen, für 23 968 Euro vergeben, den Bodenbelag verlegt die Firma Stolz, Wendlingen, für 34 266 Euro.

Bei den Elektroabreiten und bei den Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten lagen die Angebote nach Aussage von Bürgermeister Wolfgang Hofer aufgrund der guten Baukonjunktur deutlich über den prognostizierten Kosten. Zum Zuge kamen die Firma ROM Technik, Aalen, für 364 902 Euro beziehungsweise die Firma Borst, Essingen, für 169 164 Euro.

Eine weitere Vergabe des Essinger Gremiums betraf die Tief-, Straßen- und Rohrleitungsbauarbeiten für die Neuordnung und Erweiterung der Parkplätze am Amselweg. Günstigster Bieter war hier die Firma Rossaro, Aalen, mit 701 593 Euro. Die Bauarbeiten sollen vom 22. Mai bis zum 7. September durchgeführt werden.

Die Sanierung des Regenüberlaufs in der Hauptstraße in Essingen schlägt mit 70 288 Euro zu Buche. Die Vergabe erfolgte an die Firma Orth & Schöpflin, Freiburg.