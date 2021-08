Parkschule Essingen schenkt Frauenklinik Herzkissen

Das Team der Frauenklinik des Ostalb-Klinikums Aalen freut sich über ein riesiges Paket an Herzkissen. Diese wurden von der verantwortlichen Lehrerin der Parkschule Tanja Kolenko-Lauster, überreicht. Die Kissen in Herzform sehen nicht nur schön aus, sie haben auch eine therapeutische Funktion. Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, können die Herzen mit den besonders langen Ohren unter die Achsel klemmen und so zur Druckentlastung nach einer Operation beitragen. Genäht und gespendet wurden die Kissen von Schülern der Parkschule in Essingen im Fach AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales). Beteiligt an dem Projekt und aktiv genäht haben: Malte Mundt, Sophie Riedelsheimer, Nils Ruthenberger, Saskia Fäger, Jana Grüne, Anna-Maria Hudelmaier, Laura Kanimann, Rosa Seminara und Emily Simon.