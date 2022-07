Parkschüler freuen sich über ihren Abschluss – Schulbeste ist Esra Eid

Am Schuljahresende haben 24 Schülerinnen und Schüler aus Klasse 10 der Parkschule Essingen den Realschulabschluss sowie zwölf Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss erreicht. Schulbeste ist Esra Eid, die ihren Realschulabschluss mit der Note 1,5 ablegte.

Bei einer Feier am Donnerstag überreichten Schulleiter Dr. Bernd Kinzl sowie die Klassenlehrer Verena Wild, Teresa Kluger, Steffen Dilek und Johannes Fischer die Abschlusszeugnisse. In seiner Festansprache deutete Kinzl das Bild vom „Roten Teppich“, der den Abschlussschülern an diesem Abend auch tatsächlich den Weg zur Bühne leitete. Das Fest wurde gestaltet durch Beiträge und Reden der Abschlussklassen, durch die Theater-AG und einen mitreißenden Auftritt der noch jungen Schulband.

Die Abschluss-Schüler der Parkschule im Sommer 2022 sind: (B=Belobigung, P=Preis, Gy=gymnasialer Bildungsweg der Gemeinschaftsschule)

Realschulabschluss: Klasse 10: Nela Albrecht, Elena Altana, Sarah Bäuerle (P), Amy-Kiara Betzler, Maya Bodamer (P), Esra Eid (P und Schulbeste), Naomi Gacanin (B), Florian Hopfenziz (B), Anna-Maria Hudelmaier (B), Mena Jennewein, Pia-Marie Knecht (B), Ann-Kathrin Liesch, Xenia Mannheim, Frida Martini (Gy), Florian Mößner (B), Emma Natke, Philipp Nitsche (B), Nica Pahl, Melanie Podnebesnnyi (B), Sarah Reinsch, Nils Ruthenberg, Annika Schwarz (Gy), Kamile Skarzinskyte und Betül Soydinc.

Hauptschulabschluss/ -abgang: Klasse 9a: Markus Denyal, Kaya Köhnlein, Kim Milic, Charlotte Roscher, Lena Ruprecht (B), Mirjam Szanto und Randy Winkler.

Klasse 9b: Nico Ackermann, Juan Ciontos, Asya Evyapan, Lukas Grieser, Tim-Luca Grimm, Marcel Kaminski und Sophie Schernikau.