Panoramaläufe: Landrat Bläse läuft Kurzstrecke

Eigentlich hat Landrat Joachim Bläse den Hauptlauf bei den Essinger Panoramaläufen (elf Kilometer) am Wochenende in Essingen im Blick gehabt. Am Ende wurde es allerdings die Kurzstrecke – aus Zeitgründen.

Vorab erwies der Landrat des Ostalbkreises Josef Rettenmaier (Holzmühle) die letzte Ehre.

Daher verpasste Bläse den Startschuss und ging über den erst später gestarteten 6,5 Kilometer-Lauf an den Start. Die etwas spätere Ankunft von Bläse, der im Auto seine Laufkleidung angezogen hatte, verzögerte den Start für alle Teilnehmer etwas. Darunter war im Übrigen ein großes Team der Landkreisverwaltung.

„Es war eine ungewohnte kurze Distanz, denn eigentlich werde ich erst nach fünf Kilometern warm“, sagte Bläse nach dem Zieleinlauf in Essingen.