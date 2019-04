Ostermarkt lockt Massen an

Der Essinger Ostermarkt hat sich am Ostermontag erneut als Publikumsmagnet erwiesen. Bei strahlendem Sonnenschein kamen zahlreiche Besucher und staunten über das große Angebot an den rund 100 Ständen. Hier gab es alles, was das Herz begehrt– von Schmuck, Bekleidung, Deko- und Haushaltsartikel über Naturprodukte und Gewürze bis hin zu Spielwaren. Nicht fehlen durften auch Landmaschinen, Rasenmäher und Artikel für Handwerker. Kinder konnten sich im Vergnügungspark austoben, in dem auch Ponyreiten angeboten wurde. Im Jahr der Remstal-Gartenschau war natürlich auch das Maskottchen „Remsi“ vor Ort. Am Pavillon der Gemeinde Essingen rührte die Biene fleißig die Werbetrommel für die diesjährige Schau. Ihre Pforten geöffnet hatten auch einige Essinger Geschäfte und im evangelischen Gemeindehaus lockte ein großer Bücherflohmarkt. Viele Besucher fanden auch den Weg ins Dorfmuseum und schauten beim „Zuckerhasengießen“ zu. Foto: Schlipf