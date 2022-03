Ostalb-Derby steht an: Es gibt viel Redebedarf

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat kaum Zeit, sich von der 1:2-Heimniederlage gegen Spitzenreiter FC Holzhausen zu erholen. Bereits an diesem Mittwochabend (19 Uhr) empfängt die Mannschaft von Stephan Baierl den 1. FC Normannia Gmünd zum Derby. Nach dem Duell gegen die TSG Hofherrnweiler ist dies dann das zweite Derby binnen zehn Tagen.

Nach dem Dämpfer im Spitzenspiel freut sich der TSV-Trainer, dass es am Mittwoch gleich weitergeht. „Nach Niederlagen hat man immer viel Redebedarf, macht viele Videoanalysen, führt Einzelgespräche, das ist dann fast schon wie eine Therapie. Dazu haben wir nun nur bedingt Zeit, da es am Mittwoch weitergeht“, so Essingens Übungsleiter. Man habe jetzt die Chance, die knappe Heimschlappe direkt wieder auszumerzen, so Baierl weiter. Nebst Niederlage gab es von der Partie gegen Holzhausen eine weitere schlechte Nachricht. Zwar hat sich Stürmer Niklas Groiß, der mit einem Rettungswagen abtransportiert werden musste, nichts gerissen oder gebrochen, mit seiner Prellung aber wird er aller Voraussicht nach nicht spielen können. Die Montagseinheit hatte er bereits ausfallen lassen müssen.

Baierl packt seine Jungs bei der Ehre, nachdem der TSV aus drei Partien nur zwei Zähler ergattern konnte, an der Spitze hat deutlich abreißen lassen. „Wir müssen wieder die Grundtugenden auf den Platz bringen, müssen die Zweikämpfe aggressiv führen. Die Jungs müssen viel investieren, brutal viel arbeiten und hellwach sein. Wir dürfen dennoch voller Überzeugung und Motivation in dieses Derby gehen“, so Baierl. Pendant Zlatko Blaskic war am vergangenen Samstag am Kunstrasenplatz Zuschauer, hat sich ein letztes Bild von den Blau-Weißen machen können, da die eigene Partie der Normannen ausgefallen war.

Dieses Bild von zuletzt aber wolle man ja beim TSV ohnehin nicht mehr zeigen. „Wir haben zu Beginn der Runde in fünf Partien kein Gegentor kassiert, jetzt in drei satte sechs. Davon vier durch Standards, das müssen wir einfach abstellen“, fordert Baierl. Bis auf Groiß und den langzeitverletzten Besnik Koci hat er erneut alle Mann an Bord, es ist also anzunehmen, dass er gegen die Stauferstädter rotieren wird. So ganz in die Karten schauen lassen wollte er sich aber dann doch nicht. „Wir haben in der Hinrunde teilweise bis zu neun Spieler getauscht und es hat ein Rädchen in das andere gegriffen. Ich vertraue jedem einzelnen Spieler des Kaders und bei Englischen Wochen muss man stets haushalten mit seinen Kräften“, sagt Baierl mit Blick auf die kommende Partie. Die Blaskic-Elf liegt bei einem Spiel weniger nur drei Punkte hinter den Mannen aus dem Schönbrunnen zurück, es wird von beiden Seiten durchaus ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Das Hinspiel endete entsprechend 2:2.